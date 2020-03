Neu-Eröffnung : 40.000 Euro fürs Technologie-Zentrum

Das Technologie-Zentrum Kleve wurde in den späten 1980er Jahren errichtet. Jetzt wurde Geld in die Räume investiert. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Die Stadt Kleve und die IHK haben Geld in die 30 Jahre alte Einrichtung in Kleve investiert. Mit 40.000 Euro wurde das TZK zum „Netzwerkzentrum“ ausgebaut. Gründer können Gruppenräume und einen 3D-Drucker nutzen.

Das Technologie-Zentrum der Stadt Kleve (TZK) ist in die Jahre gekommen. Der mehr als 30 Jahre alte Bau versprüht an vielen Stellen den Charme der 80er – so richtig ansprechend ist das nicht für junge Gründer, die ja die Zielgruppe des TZK sind. Hinzu kommt: Wenige hundert Meter weit entfernt steht die hochmoderne, top ausgestattete Hochschule Rhein-Waal, die erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde. Vor diesem Hintergrund haben sich die Gesellschafter des TZK, unter anderem die Wirtschaftsförderung der Stadt Kleve und die Industrie- und Handelskammer Niederrhein (IHK), entschlossen, Geld in das TZK zu investieren und einige Räume zu renovieren.