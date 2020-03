Tichelpark-Kino : Film-Matinee in Kleve: So ist die Welt noch zu retten

Film-Matinee in Kleve: So ist die Welt noch zu retten

Kleve Im Tichelpark-Kino läuft am 22. März der Film „2040 – Wir retten die Welt“. Anschließend Diskussion mit Umweltschützern.

Einen Blick in die Zukunft wagen können Kinobesucher am Sonntag, 22. März, im Klever Tichelpark-Kino. Ab 11.30 Uhr läuft dort der Dokumentarfilm „2040 – Wir retten die Welt!“. Die Vereine Oregional Rhein-Waal und Bio-Region-Niederrhein laden gemeinsam und mit Unterstützung von Bündnis 90/Die Grünen zur Film-Matinee ein. Wie immer schließt sich an die Filmvorführung eine Diskussion zwischen Kinobesuchern und Experten an.