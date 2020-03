Polizeistatistik : Mehr Fallzahlen bei sexuellen Straftaten an Kindern

Kreis Kleve Das Leben im Kreis Kleve wird insgesamt sicherer: Rückgang an Straftaten. Erstmals sind auch die Unfallzahlen gesunken.

Erstmals sind im Kreis Kleve die Unfallzahlen gesunken. Das freut die Verantwortlichen der Kreispolizei. Zugleich aber ist jeder einzelne Todesfall und sind die Schwerverletzten, die Folge von Verkehrsunfällen waren, in jedem Einzelfall sehr traurig, betonte Landrat Wolfgang Spreen als Chef der Behörde. Die Polizei informierte zum ersten Mal in einem einzigen Pressetermin über die Verkehrs- und Kriminalitätsstatistik.

Spreen betonte, dass die generelle Tendenz bei der Kriminalität – nämlich ein Rückgang an Straftaten – mit einer beunruhigenden Entwicklung einhergehe: Die Fallzahlen bei sexuellen Straftaten an Kindern werden höher. Die entsprechenden Ermittlungen stünden im Land wie im Kreis im Fokus und ergäben zwangsläufig mehr festgestellte Fälle. Der Landrat dankte den Beamten, die sich um die Sichtung der Daten kümmerten, was eine sehr belastende Arbeit sei. Spreen hofft mit der Polizeiführung gemeinsam darauf, dass künstliche Intelligenz (Bildererkennungssoftware) die Mitarbeiter künftig in dieser Hinsicht entlasten kann.