Coronavirus : Willicherin hat sich im Urlaub mit Virus infiziert

Beantworteten am Freitag telefonisch Fragen von Kempener Bürgern (von links): Julia Neumann, Beate Bänsch und Ariane Müller. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich/Kempen Eine weitere Person im Kreis Viersen ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Es handelt sich um eine in Willich lebende Frau, die Urlaub in einem Krisengebiet gemacht hatte. Sie befindet sich in häuslicher Isolation“, teilte Anja Kühne, Sprecherin der Kreisverwaltung Viersen am Freitagmittag mit.

Damit waren dem Kreis zu diesem Zeitpunkt kreisweit fünf Personen bekannt, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Dem jungen Kempener, der ebenfalls erkrankt ist, geht es den Umständen entsprechend gut. Auch er ist in häuslicher Isolation. Der Bauleiter lebt in Unterweiden und hat keine Kinder.

Bei der Stadtverwaltung Kempen arbeitete am Freitag der Krisenstab weiter. In einem der neuen Bürogebäude der Stadt an der Schorndorfer Straße ist ein provisorisches Krisenzentrum. Die Stadt Kempen hatte am Freitagmorgen erstmals ein eigenes Bürgertelefon für Fragen besorgter Bürger eingerichtet. Es ist derzeit werktags von 10 bis 19 Uhr unter der Rufnummer 02152 917-4444 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der auf die Rufnummern des Notdienstes des Kreises Viersen hinweist.