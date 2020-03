Separates Bürgertelefon geschaltet : Erster Corona-Fall in Kempen: Junger Mann ist infiziert

Kempen Ein junger Mann aus Kempen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Es handelt sich um den vierten bestätigten Fall eines mit Covid-19 Infizierten im Kreis Viersen. Genaueres zur Person des Erkrankten wollte der Kreis Viersen am Donnerstagabend aus Datenschutzgründen nicht mitteilen.

Nur so viel: Es handele sich um einen Bauleiter. Man suche nun mögliche Kontaktpersonen des Infizierten. Wie er selbst sollen diese in häusliche Isolation. Im Kempener Krankenhaus hatte sich der Infizierte übrigens nicht gemeldet. Dort gibt es zwar viele Anfragen besorgter Bürger. Aber einen Infizierten gab es dort bis Donnerstag nicht.

Der Erkrankte soll sich sehr besonnen verhalten haben, war vom Krisenstab der Stadt Kempen, der am Donnerstagnachmittag im Rathaus am Buttermarkt zusammentrat, zu erfahren. „Mit den ersten festgestellten Symptomen hat er jeglichen Kontakt zu seinem Umfeld abgebrochen und den Arzt kontaktiert. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass alle Personen, mit denen er im Vorfeld Kontakt hatte, dem Gesundheitsamt benannt werden konnten“, teilte Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans am Abend mit. Der Kreis der Kontaktpersonen sei „überschaubar“. Für den Krisenstab bestand deshalb am Abend kein Grund zu besonderen Schutzmaßnahmen. Die Stadt bittet die Bürger um Besonnenheit.