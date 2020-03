Hospital zum Heiligen Geist : Neue Parkplätze am Krankenhaus

Foto: Heiner Deckers

Kempen 16 neue Parkplätze hat das Hospital zum Heiligen Geist in den vergangenen Wochen an der Von-Broichhausen-Allee in Kempen anlegen lassen. Dazu übernahm das Hospital einen Teil der vorherigen Grünfläche von der Stadt.

Die zusätzlichen Parkplätze vor dem so genannten C-Trakt des Krankenhauses waren notwendig geworden, weil sich im Dachgeschoss dieses Gebäudeteils eine neue orthopädische Großpraxis befindet. Für diese Praxis mussten die Stellplätze nachgewiesen werden. Auf Antrag des Hospitals hat die Stadt die Poller aus der Fahrbahn der Von-Broichhausen-Allee entfernt. Die Zufahrt zum Hospital von der Berliner Allee aus ist damit wieder ungehindert möglich. Um die neuen Parkplätze hatte es im Vorfeld Meinungsverschiedenheiten gegeben. Anwohner und die Bürgerinitiative „Fahrradstadt Kempen“ kritisierten vor allem die Öffnung der Allee.

(rei)