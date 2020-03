Rheinland-Klinikum Grevenbroich : Krankenschwester mit Corona infiziert

Grevenbroich Eine Mitarbeiterin des Rheinland-Klinikums in Grevenbroich ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Krankenschwester, die im OP-Bereich arbeitet, lebt nicht im Rhein-Kreis Neuss.

Bereits am Mittwoch Mittag war in Grevenbroich eine Rettungswagen-Besatzung nach Hause geschickt worden. Der Grund: Der Rettungswagen hatte einen Mann mit „grippeähnlichen Symptomen ins Rheinland-Klinikum gefahren“, erklärte Kreissprecher Benjamin Josephs am Nachmittag. Er bestätigt, dass der Grevenbroicher sich „vor einiger Zeit“ in Italien aufgehalten hat. Laut Information unserer Redaktion soll der Mann bis Mitte vergangener Woche in Italien gewesen sein. Italien wurde im Februar zu dem am meisten von dem Virus betroffenen Land in Europa.