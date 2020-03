Konzert : Gedenkstunde zur Fastenzeit in der Kapelle St. Peter

Gedenkstunde zur Fastenzeit in der Kapelle St. Peter

Kempen „Ohne Erinnerung hat die Zeit kein Gesicht“, unter dieses Motto des Lyrikers Hugo Ernst Käufer hat das Bernshteyn-Trio die drei Gedenkstunden während der Fastenzeit in der Kapelle St. Peter in Kempen gestellt.

In drei Veranstaltungen soll an die jüdischen Dichterinnen Rajzel Zychlinski, Ilse Weber und Mascha Kaléko erinnert werden, die in der Nazi-Zeit verfolgt und bedroht waren.