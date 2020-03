Oedt : Radar blitzt in beide Richtungen

Radar blitzt in beide Richtungen

Oedt Auf der Süchtelner Straße in Oedt steht seit kurzer Zeit ein neuer Blitzer. Es handelt sich hierbei nicht um einen herkömmlichen Starenkasten, wie er den meisten Autofahren bekannt sein dürfte. Die alte Anlage war defekt und wurde durch moderne Technik ersetzt.

Was in den Augen der meisten Autofahrer vielleicht eine Gemeinheit ist: Die neue Technik erlaubt es nach Angaben des zuständigen Kreises Viersen, in beide Richtungen zu blitzen, und das sogar gleichzeitig.