Gedenkfeier : Der 2. März 1945 war ein Tag der Befreiung

Selma und Rudolf Bruch: Die Jüdin aus Kempen ging mit ihrer Tochter Ilse 1943 in die Gaskammer. Foto: Joanne Bruch

Kempen Zeitzeugen Karl-Heinz Hermans und Erich Wüllems beeindrucken bei der Gedenkfeier in Kempen.

Die bewegenden Momente des Abends waren zweifellos die Schilderungen der beiden Zeitzeugen Karl-Heinz Hermans und Erich Wüllems. Die beiden hoch betagten Kempener hatten das Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Einmarsch der Amerikaner am 2. März 1945 als Jugendliche in Kempen erlebt. Ihre Erinnerungen schilderten sie bei der Gedenkfeier der Stadt Kempen zum 75. Jahrestag der Befreiung der Stadt Kempen am Montagabend in der Paterskirche. Rund 250 Kempener waren gekommen. Kurzfristig war die Veranstaltung vom Rokokosaal in die Paterskirche des Kulturforums Franziskanerkloster verlegt worden.

Bürgermeister Volker Rübo betonte in seiner Begrüßung, wie wichtig es auch in der heutigen Zeit sei, sich an den Nazi-Terror und seine schrecklichen Folgen immer wieder zu erinnern. Die Gedenkkultur in Kempen ist seit Jahren groß. Es gibt Mahnmale, Gedenktafeln, Stolpersteine und regelmäßige Veranstaltungen zur Pogromnacht oder zum Holocaust-Gedenktag. Auch in den Schulen wird die Zeit des Nationalsozialismus thematisiert. Schülergruppen beteiligten sich an der Stolperstein-Initiative. Bürgermeister Rübo mahnte: „Wir können uns nicht zurücklehnen, müssen uns mit Entschiedenheit gegen diejenigen stellen, die heute Hass säen.“

„Wir brauchen eine wirksame Erinnerungskultur“, forderte der Kempener Historiker Hans Kaiser. Er ging in einem ausführlichen Vortrag auf die Nazi-Zeit und das Kriegsende in Kempen ein. Seine Ausführungen waren sehr fundiert, vieles hat Kaiser in seinen Büchern und Aufsätzen fürs Kreisheimatbuch oder in Artikeln für unsere Zeitung in den vergangenen Jahren bereits publiziert. Kaiser betonte, dass beispielsweise die Schicksale der Kempener Juden oder der Fremdarbeiter, die Opfer des Nazi-Terrors wurden, viele Jahre in der Stadt „unter den Teppich gekehrt“ worden seien. Dass 69 Jahre nach ihrem Tod in der Gaskammer von Auschwitz auf Antrag der Grünen im Neubaugebiet im Kempener Süden eine Straße nach Selma Bruch benannt wurde, sei – wenn auch sehr spät – der richtige Weg, um an die Opfer zu erinnern.

Wie schwierig die Lage während der Nazi-Zeit war, berichtete eindrucksvoll Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans. Er war beim Einmarsch der Amerikaner am 2. März 1945 15 Jahre alt. Wie er empfand auch Zeitzeuge Erich Wüllems, er war damals 17 Jahre alt, dieses Ereignis als Befreiung, zu sehr sei man als Jugendlicher von der Nazi-Ideologie gesteuert worden.