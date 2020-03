Stadtplaner Heiner Monheim referierte : Die Verkehrswende beginnt im Kopf

Kempen zählt seit Jahren zu den besonders fahrradfreundlichen Städten in Nordrhein-Westfalen. Dennoch muss auch hier vieles für Radler verbessert werden. Das neue Radverkehrskonzept gibt dazu etliche Anregungen. Sie müssen in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Wissenschaftler und Stadtplaner Heiner Monheim referierte auf Einladung von Umweltinitiativen in Kempen.

„Mobilität neu denken Verkehrswende jetzt“ – unter dieser Überschrift referierte der Verkehrsexperte Professor Heiner Monheim am Dienstagabend im Katholischen Gemeindezentrum von St. Josef in Kempen-Kamperlings. Mit dem Zug aus Malente angereist und vom Bahnhof Kempen mit dem Faltfahrrad an den Eibenweg geradelt, machte der Professor für Raumentwicklung und Landesplanung klar, wie Mobilität aussehen kann. Allerdings braucht es für eine solch umwelt- und ressourcenschonende Art der Fortbewegung eine entsprechende Infrastruktur, und an der mangelt es nicht nur in Kempen, sondern deutschlandweit.

Monheim machte deutlich, wo schon vor Jahrzehnten die Weichen falsch gestellt worden sind und wie es möglich ist, eine Verkehrswende herbeizuführen, um schlechte Luft, Stress oder Staus zu verhindern. „Die Verkehrswende beginnt im Kopf“, betonte Monheim. Nur wer für sie offen ist, kann sie auch mit umsetzen. Der Professor erinnerte an das Bahnnetz, das 1920 in Deutschland so dicht war, dass alles gut erreichbar war. Ab 1960 setzte das Schrumpfen ein. Im Laufe von 40 Jahren entfielen 12.500 Kilometer Schiene. 23 Prozent der Bahnhöfe wurden geschlossen, 51 Prozent der Weichen und Kreuzungen kamen weg, 82 Prozent Privatgleis­anschlüsse für Unternehmen wurden aufgegeben. Dafür wurden wie wild Straßen gebaut. Der einst flächendeckend im Einsatz befindliche gelbe Postbus, die roten Bahnbusse – alles fehlt. „Das Rad war bis in die 50er-Jahre das dominierende Fahrverkehrsmittel in den Städten und auf dem Land“, sagte Monheim. Dann aber kam das Autoland, wobei Monheim die Gebietsreform in den 1960er-Jahren mit ihrer Zentralisierung als die Voraussetzung dazu bezeichnete.