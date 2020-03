„Jugend forscht“ : Forschergeist am LvD-Gymnasium

Kempen Vor dem Hintergrund, dass der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in Krefeld ausgefallen ist, hat Christian Reiners im Luise-von-Duesberg-Gymnasium eine schulinterne Präsentation unter Wettbewerbsbedingungen ins Leben gerufen.

„Rot ist Plus, Blau ist Minus. Durch das Sonnenlicht ziehen sich die Teilchen an. In der Mitte ist die Bewegung besonders schnell. Es entsteht Spannung, die Strom erzeugt“, erklärt der neunjährige Johannes der Jury vor seinem Stand, den er zusammen mit dem ein Jahr älteren Carlo aufgebaut hat. Vor einer aus Pappe gestalteten Berglandschaft mit Wanderern sowie einer großen Sonne steht ein Rucksack, der mit mehreren Solarzellen bestückt ist, die wiederum per Kabel an ein Smartphone angeschlossen sind. Das signalisiert, dass es lädt.