Auch Kollegen in Quarantäne : Zwei Polizisten aus Viersen haben sich mit Corona infiziert

Auch Kollegen in Quarantäne

Viersen Zwei Beamtinnen der Kreispolizei Viersen sind am Samstag positiv auf Corona getestet worden. Ein Grund zur Besorgnis bestehe aber nicht.

Alle Mitarbeitenden, die in Kontakt mit den Beamtinnen gestanden haben, sind informiert, wie die Polizei mitteilt. Vorsorglich bleiben mehrere Kollegen in häuslicher Isolation. Auch Bürger, die, soweit bekannt, in Kontakt mit den Beamtinnen standen, seien informiert worden.