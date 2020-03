Virus : Ehemann der Corona-Patientin ebenfalls infiziert

Nachdem bei dem Ehemann der Frau aus Overath am Mittwoch ebenfalls die Infektion mit dem Coronavirus bestätigt wurde, müssen das Paar und 21 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne bleiben. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurde am Mittwoch der dritte Fall einer Corona-Infektion bestätigt. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut.

Bei der dritten Infektion mit dem Coronavirus im Rheinisch-Bergischen Kreis, die am Mittwoch bestätigt wurde, handelt es sich um den Ehemann der Frau aus Overath, die bereits am Sonntag positiv auf das Virus getestet wurde. Der Mann ist fieberfrei und ihm geht es den Umständen entsprechend gut, berichtet der Kreis. Er befindet sich wie seine Frau seit Sonntag in häuslicher Quarantäne. Im Zusammenhang mit diesen beiden Erkrankungen bleiben derzeit 21 Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis in häuslicher Quarantäne. Am Montagabend war zudem die Erkrankung eines Mannes aus Bergisch Gladbach bestätigt worden. Auch hier wurden mehrere Kontaktpersonen ermittelt und aufgefordert, 14 Tage zuhause zu bleiben.