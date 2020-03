Auswirkungen auf Wermelskirchen : Veranstalter beobachten kritisch die Corona-Entwicklung

Michael Dierks Archivfoto: Theresa Demski. Foto: Demski Theresa

Wermelskirchen Ticketverkäufe in der Katt gehen zurück, aber Veranstaltungen werden nicht abgesagt.

In der Kattwinkelschen Fabrik gehen die Ticketverkäufe zurück. „Erheblich“, sagt Achim Stollberg, „die Menschen sind zurückhaltend.“ Sei der Druck auf den Kartenverkauf etwa für Jürgen Becker sonst deutlich höher, lasse er nun an einigen Tagen etwas nach. „Das sind Wellenbewegungen“, berichtet Stollberg auf Anfrage der Redaktion, „es gibt Tage, da scheinen sich die Menschen weniger aus dem Coronavirus zu machen und andere, an denen sie noch abwarten.“ Am Ende geht er aber trotzdem von ausverkauften Veranstaltungen aus.

Sorgen macht sich der Katt-Kulturmanager deshalb nicht. Es gebe Städte, die Veranstaltungen ab 1000 Menschen absagen, weiß er. „Das sind aber nicht unsere Dimensionen“, ergänzt Stollberg, „bei Jürgen Becker gehen wir von 500 Leuten, bei Marc Weide in der kleineren Halle von 200 Besuchern aus. Das ist überschaubar.“

Klaus Junge Archivfoto: Jürgen MOll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Über die Absage von Veranstaltungen denkt in der Kattwinkelschen Fabrik bisher niemand nach: „Wer zuhause bleiben will, der kann zuhause bleiben“, sagt Stollberg. Aber die bisherige Entwicklung gebe noch keinen Anlass, Veranstaltungen abzusagen. „Wir beobachten die Entwicklung aber kritisch“, ergänzt er. Außerdem habe sich das Team in der Kattwinkelschen Fabrik um einen Desinfektionsspender bemüht. Bisher erfolglos. „Aber wir gehen davon aus, dass wir demnächst einen bekommen“, sagt Stollberg und rät zu üblichen Hygienemaßnahmen. „Vielleicht verzichten wir für eine Weile darauf, uns die Hände zu geben und befolgen den Nies-Knigge“, sagt er, „vor allem lassen wir die Kirche aber im Dorf.“

Achim Stollberg Archivfoto: Jürgen MOll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Auch die Kulturinitiative Wermelskirchen denkt aktuell nicht über die Absage von Veranstaltungen nach. „Wir haben uns im Vorstand zusammengesetzt“, berichtet Michael Dierks, „und uns gegen Absagen entschieden.“ Solange die Behörden keine Absagen empfehlen oder vorschreiben würden, liege es im Ermessen des Vereins, ob im Haus Eifgen weiter Kulturveranstaltungen stattfinden. Darüber informiert die Kulturinitiative inzwischen auch auf ihrer Internetseite. Gleichzeitig bleiben Michael Dierks und das Team im Haus Eifgen im Gespräch mit dem Publikum. „Wir beobachten den Kartenverkauf, auf den das Coronavirus bisher keinen Einfluss hat und wir hören den Menschen zu“, sagt Dierks. Beim gut besuchten Konzert mit „Moi et les autres“ am vergangenen Sonntag habe es keine Beschwerden oder Sorgen gegeben. „Diese Situation bedeutet aber schon eine Herausforderung für uns“, sagt Dierks. Sagt das Haus Eifgen einem Künstler ab, muss der Verein im schlimmsten Fall eine Konventionalstrafe in Höhe der Gage zahlen. „Personalkosten haben wir aber keine“, sagt er. Der Einsatz wird von Ehrenamtlichen gestemmt, die sich aktuell auch um einen Desinfektionsständer bemühen.

Der Vorstand denkt auch darüber nach, mit Aushängen an Hygieneempfehlungen zu erinnern. Im Gespräch bleibt Dierks auch mit den Künstlern. „Die sind teilweise auf Tour und befinden sich bei zunehmenden Absagen in einer schwierigen Situation“, sagt Dierks. Bei der Kulturinitiative wolle man mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Gelassenheit die Situation weiter beobachten – mit der Vorahnung, dass sich die Lage eher noch verschärfe.