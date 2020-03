Exhibitionismus : Nackter Mann tanzt auf Schulhof

Wermelskirchen Ein fast nackter Mann lief am Dienstag durch den Ortsteil Dhünn. Auf dem Schulhof der Grundschule soll der entblößte Mann vor Kindern getanzt haben.

Am Dienstagnachmittag hat ein nur mit Schuhen bekleideter Mann für Aufruhr im Wermelskirchener Stadtteil Dhünn gesorgt. Wie die Polizei berichtet, ist der 32-jährige Mann gegen 16.30 Uhr fast nackt durch den Ortskern gelaufen. Auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule soll der Mann vor Kindern getanzt haben.

Nachdem Passanten die Polizei verständigten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und schließlich durch das Wermelskirchener Ordnungsamt und die diensthabenden Notärzte in die LVR-Klinik in Langenfeld zwangseingewiesen.