Ordnungsamt Wermelskirchen : Knöllchen – zwei Bürger beklagen zweierlei Maß

Ungerecht behandelt vom Ordnungsamt fühlen sich zwei Wermelskirchener, die ein Knöllchen kassierten, obwohl sie nach eigenen Angaben ihren Wagen nur kurz abgestellt hätten. Beide beklagen sich, es werde mit zweierlei Maß gemessen. Das Ordnungsamt verweist auf geltende Gesetze und berichtet, dass eine Reihe von Parksündern versuchen, sich mit „nur mal kurz geparkt“ herauszureden.

Harry Just hatte sein Auto in einer Parkbucht auf der Telegrafenstraße in Nähe der Fahrschule abgestellt, um kurz in die Fahrschulräume zu springen. „Höchstens eine Minute“, berichtete er am Bürgermonitor dieser Redaktion. Die Parkscheibe sei hinter die Windschutzscheibe gerutscht, die Parkuhr war somit nicht sichtbar. Als er zum Wagen zurückkehrte, habe die Politesse schon die Angaben für das Knöllchen eingetippt. „Ich habe sie noch gefragt, ob dies angemessen sei“, so der Beschwerdeführer. Als er sich später an das Ordnungsamt wandte, habe man ihm geantwortet, dass man nichts machen könne. Allerdings könne er schriftlich Widerspruch einlegen. „Solange Lkw-Fahrer, die im Bereich der Raststätte Pkw-Parkplätze blockieren und ungeschoren davon kommen, herrscht keine Gleichbehandlung“, beklagte der Anrufer.