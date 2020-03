Infizierte ist in häuslicher Quarantäne : Erster bestätigter Corona-Fall im Kreis

Infizierte ist in häuslicher Quarantäne

Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten. Der Test einer Patientin aus Overath ergab nach Angaben der Kreisverwaltung am Sonntagnachmittag, dass es sich um das Virus handelt.

Die Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne. Sie darf die eigenen vier Wände derzeit nicht verlassen.

Die Patientin schilderte ihrem Hausarzt am Freitag telefonisch unklare Symptome mit Fieber. Der Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Das Gesundheitsamt hat unterdessen begonnen, die Kontakte der Patientin zu ermitteln und anzusprechen. Je nach Intensität des Kontakts und Vorliegen von Beschwerden erfolgten die entsprechenden Empfehlungen wie beispielsweise zu Hause zu bleiben. In diesem Fall betrifft die Quarantäne auch enge Familienangehörige.

Wenn Personen Kontakt mit einem bestätigten Fall gehabt haben sollten oder sich in einem der Risikogebiete aufgehalten und Beschwerden haben, sollten sie telefonisch Kontakt mit ihrem Hausarzt aufnehmen. Dieser entscheidet über die weiteren einzuleitenden medizinischen Schritte – wie beispielsweise den Besuch in seiner Praxis oder die stationäre Einweisung in ein Krankenhaus.