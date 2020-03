Neuer Wirtschaftsförderer : Das will der neue Mann für die Wirtschaft

Stefan von Laguna ist seit dem 1. Oktober 2019 Wirtschaftsförderer der Stadt Kempen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Er ist seit dem 1. Oktober 2019 im Amt. Seitdem hat der neue Wirtschaftsförderer der Stadt Kempen schon etliche Unternehmen und auch Schulen in der Stadt besucht. Stefan von Laguna will Ansprechpartner und Kümmerer sein.

Die Erwartungshaltung war groß. Über viele Jahre hatte sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Kempen auf die Vermarktung von Gewerbefläche konzentriert. Das übernahm das Amt für Liegenschaften. Kempens Bürgermeister Volker Rübo, der selbst für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, besuchte Unternehmen und sprach mit Firmenchefs, um sich zu informieren und den Firmen gegebenenfalls Hilfe von Seiten der Stadt anzubieten.

Was in Kempen in den vergangenen Jahren allerdings fehlte, war ein ständiger „Kümmerer“ für die Belange der hier ansässigen Unternehmen. Andere Städte und Gemeinden im Umland haben längst einen Wirtschaftsförderer fest etabliert, der diese Aufgabe wahrnimmt. Seit 1. Oktober vergangenen Jahres ist Stefan von Laguna als neuer Wirtschaftsförderer im Kempener Rathaus tätig. Der 45 Jahre alte Grefrather, der von der Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen nach Kempen wechselte, will Ansprechpartner für Kempener Unternehmen und Betriebe sein.

Info Drei Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung Neben Stefan von Laguna als städtischer Wirtschaftsförderer kümmert sich Heinz-Peter Teneyken als Leiter des Amtes für Liegenschaften unter anderem um die Vermarktung von Gewerbeflächen. Für den Bereich Einzelhandel und Stadtmarketing ist weiterhin Stadtsprecher Christoph Dellmans zuständig. Alle drei Bereiche sind dem Dezernat von Bürgermeister Volker Rübo angegliedert.

Von Laguna wusste bei seinem Amtsantritt um die hohen Erwartungen, die mit seiner Arbeit verknüpft sind. Schließlich war die Stadt Kempen die letzte Kommune im Kreis Viersen, die eine eigene Stelle für Wirtschaftsförderung in der Verwaltung eingerichtet hat.

Von Laguna kann bei seiner Arbeit für die Stadt Kempen von seinen Erfahrungen aus Viersen profitieren. Bislang hat er etwa 30 Unternehmen in der Stadt Kempen besucht. „Dort bin ich überall sehr freundlich empfangen worden. Der Austausch war sehr angenehm“, sagt von Laguna im Gespräch mit unserer Zeitung. Er hatte sich über die Unternehmen vorab informiert und ist in die Gespräche mit einem Fragenkatalog gegangen, den er sich selbst dafür erarbeitet hat. Dabei geht es unter anderem um Themen wie Standortzufriedenheit, Expansionspläne oder Ausbildungsplätze, Fachkräfte sowie Betriebliche Gesundheitsförderung.

Beim ersten Kennenlernen kristallisierte sich schnell heraus, dass viele Unternehmen engeren Kontakt zu den Kempener Schulen wünschen. Es geht um Betriebspraktika oder Ausbildungsmöglichkeiten. Deshalb hat von Laguna mittlerweile mit den Leitungen der drei weiterführenden Schulen und des Rhein-Maas-Berufskollegs gesprochen. Auch dort stieß er auf positive Resonanz, wie er berichtet. Von daher setzt er nun den ersten Schwerpunkt seiner Arbeit in der Zusammenführung von Unternehmen und Schulen. Hilfreich dabei ist sicherlich, dass die Schulen mit einigen Unternehmen wie beispielsweise den Stadtwerken Kempen bereits gut funktionierende Partnerschaften pflegen.

Auch beim Unternehmerkreis Kempen (UKK), dem Sprachrohr von überwiegend mittelständischen Unternehmen und Selbstständigen in der Stadt, hat sich von Laguna mit seinen Ideen bereits vorgestellt. Beim traditionellen Unternehmerfrühstück am vergangenen Dienstag war von Laguna mit von der Partie. Die Stadt Kempen ist seit einigen Wochen Vollmitglied im UKK.

Das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen ist für von Laguna auch ein wichtiger Standort für den Wissenstransfer. Mit TZN-Chef Thomas Jablonski steht er im Dialog. Aus den Netzwerktreffen mit den Wirtschaftsförderern aus den anderen Kommunen im Kreis Viersen erhofft von Laguna sich Anregungen für seine Arbeit vor Ort in Kempen.

Auch bei den Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien und Gruppierungen hat sich der Wirtschaftsförderer vorgestellt. In der Politik ist die Erwartungshaltung an ihn ebenfalls groß. Die drei bereits feststehenden Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 13. September dieses Jahres haben bereits erklärt, dass sie dem Thema Wirtschaftsförderung im Falle ihrer Wahl besonderes Gewicht geben möchten.

Mit einem Informationsabend zur Amazon-Ansiedlung am Industriering Ost hat von Laguna Mitte November vorigen Jahres auch einen ersten besonderen Akzent gesetzt. Mit der örtlichen Betriebsleitung steht er in engem Kontakt. Der Betrieb des Logistikzentrums soll mit kleinerer Mannschaft Ende März/Anfang April starten, berichtet von Laguna. Bis zur Vollauslastung wird es aber noch einige Zeit dauern, weil die zu erwartenden Verkehrsprobleme noch gelöst werden müssen. Am Kempener Außenring müssten bekanntlich noch Kreuzungen ausgebaut werden. Dass Amazon sich in Kempen angesiedelt hat, hält von Laguna für einen Gewinn.