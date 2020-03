Tönisberg : Baugebiet für junge Familien in Tönisberg

Tönisberg An der Evangelischen Kirche werden Grundstücke erschlossen. CDU-Mitglieder haben sich dort umgeschaut.

Für das Bergdorf ist dieses kleine Baugebiet wichtig. Seit Jahren setzt sich die Politik für eine Erweiterung des Baugebietes „An Haus Padenberg“ im Westen des Kempener Stadtteils ein. Vor allem die Christdemokraten in Tönisberg haben dafür gekämpft, dass auch im kleinsten Kempener Stadtteil neue Grundstücke für Häuslebauer bereitgestellt werden. Nach einem langwierigen planungs- und baurechtlichen Verfahren konnte vor Kurzem mit der Erschließung des Baugebiets begonnen werden. Beim Amt für Liegenschaften der Stadt Kempen läuft nun die Vermarktung der Grundstücke an.

Die CDU hat jetzt mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Philipp Kraft das neue Baugebiet „Padenberg II“ an der evangelischen Kirche besichtigt. Auf Initiative des Tönisberger Heimatvereins und des örtlichen CDU-Ortsausschusses wird die neue Straße „Hoensbroech-Straße“ heißen, in Erinnerung an die Grafen, denen Haus Padenberg am Fuß des Neubaugebietes gehörte.