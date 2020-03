Metallbauer-Handwerk : Ein Golfspieler aus Metall für Omas Garten

In der Anrather Gaststätte „Schmitz Mönk“ wurden die jungen Metallbauer von ihren Pflichten als Auszubildende losgesprochen. Foto: Norbert Prümen

Kempen/Anrath Jan-Philip Kranzusch aus Kempen ist Jahrgangsbester bei den Auszubildenden des Metallbauer- Handwerks. Mit seinem Gesellenstück hat er seiner Oma einen großen Wunsch erfüllt. Sein Kunstwerk steht bei ihr im Garten.

Eine Skulptur für den Garten – davon hatte Jan-Philip Kranzuschs Oma Anni Schorn schon lange gesprochen. Das brachte ihren 21-jährigen Enkel auf eine Idee: Der junge Kempener baute der Oma, die leidenschaftlich gerne Golf spielt, einen Golfer aus Metall. Die 1,60 Meter hohe Figur schenkte er ihr zu Weihnachten. Die Skulptur ist zugleich sein Gesellenstück, mit dem er jetzt als Jahrgangsbester bei der Lossprechung der Metallbauer-Innung Krefeld-Viersen ausgezeichnet worden ist.

Den Umgang mit Metall hat der Kempener von der Pike auf gelernt: Er machte seine Ausbildung zum Metallbauer bei der Kempener Firma Alfons Selzer. Fasziniert ist Jan-Philip Kranzusch von der Vielseitigkeit in diesem Handwerk: „Es fängt beim kleinsten Teil an, das auf den hundertstel Millimeter genau gefertigt ist, und reicht bis zur größten Autobahnbrücke“, sagt er. Und es sei toll, dass man eigene Ideen umsetzen könne. Wie die Golfer-Skulptur oder eine Liegebank aus Metall und Holz, die er ebenfalls gefertigt hat. Die Gesellenprüfung legte Kranzusch als Jahresbester ab. Inzwischen studiert er Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Niederrhein.

Jahrgangsbester Jan-Philip Kranzusch mit seiner Oma Anni Schorn und der Metallskulptur. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Info Diese Auszubildenden wurden losgesprochen Sommerprüfung 2019: Devin Scharmann aus Kaarst (Ausbildungsbetrieb Josef Lucas Metallfabrikate, Willich). Winterprüfung 2019/2020: Züheyr Aksel aus Willich (Bock Metallbearbeitung, Mönchengladbach), Niklas Merlin Bolten aus Krefeld (Overbeck Fördertechnik, Kempen), Aaron Brück aus Geldern (Düllmann & Battke, Krefeld), Carl Cabalzar aus Krefeld (Gerhard Ritters), Nick Federer und Simon Lotze, beide aus Nettetal, sowie Marcel Müller aus Grefrath (alle Saage Treppenbau und Biegetechnik, Nettetal), Christoph Große aus Niederkrüchten (G + M Stahl und Schweißtechnik, Brüggen), Jan-Philip Kranzusch und Kerim Tamur aus Kempen sowie Timo Passura aus Wachtendonk (alle Alfons Selzer, Kempen), Alexander Moch aus Krefeld (Decker Stahlbau, Krefeld), Fabienne Muthofer aus Viersen (Hans Hankmann, Nettetal), Julian Peters aus Kerken (Heinrich Hox und Thomas Hox, Kempen), Tim Platt aus Mönchengladbach (Stahl- und Metallbau Frenzen, Willich), Florian Spika aus Krefeld (Mörtter Metallbau, Krefeld), Marc Thelen aus Tönisvorst (SBH West 1, Viersen), Marvin Valk aus Viersen (Stefan Hohnen, Viersen), Timo Vogt aus Mönchengladbach (Hülsenbusch, Kempen), Andre Wahle aus Kevelaer (Mörschen, Willich), Philipp Wiegandt aus Tönisvorst (Christian Kleefisch, Tönisvorst) und Henok Zerie aus Krefeld (Lübke-Maschinenbau, Krefeld).

Ihm und den 22 weiteren Gesellen gratulierte die Krefelder Bürgermeisterin Karin Meincke, die in ihrer Festrede während der Lossprechungsfeier in der Anrather Gaststätte Schmitz-Mönk den Titel des Songs „Smells like teen spirit“ von Nirvana aufgriff. Die darin beschriebene Aufbruchstimmung sei auch unter den jungen Handwerkern zu spüren: „Heute beginnt etwas ganz Neues, der Start in ein sehr vielversprechendes berufliches Leben“, sagte Meincke. Klar äußerte sie sich zu der Frage „Studium oder Ausbildung“: „Wenn heute jemand vor dieser Wahl stünde, dann würde ich mehr denn je der Ausbildung den Vorzug geben. Und dann den Weg zum Gesellen und zum Meister aufzeigen“, erklärte die Bürgermeisterin. Abgesehen von der Pflege sei das Handwerk der Bereich, in dem sie die besten Perspektiven sehe, fügte Meincke hinzu.

Das würde Fabienne Muthofer vermutlich sofort unterschreiben. Die Viersenerin ist die einzige Frau unter den 23 neuen Gesellen. „Eigentlich wollte ich Kfz-Mechatronikerin werden, aber dann hat mir der Metallbau so gut gefallen, dass ich mich für dieses Handwerk entschieden habe“, erzählt die 21-Jährige, die bei der Hans Hankmann GmbH in Nettetal ihren Beruf erlernte. „Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit diesem Material zu arbeiten“, betont die Metallbauerin. Demnächst will sie sich selbstständig machen und zusammen mit einem Tischler Möbel aus Holz und Metall fertigen. Und für 2021 steht die Meisterschule an.