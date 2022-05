Viele Starter bei den Springprüfungen : Großer Andrang bei den Kempener Reitertagen

Emily Optendrenk vom RV Graf Holk Grefrath gewann mit Jolijn Z ein A**-Springen bei den Kempener Reitertagen. Foto: off

Kempen Emily Optendrenk vom RV Graf Holk Grefrath feierte einen Sieg im A-Springen auf der elfjährigen „Jolin Z“. Hannah Hildebrand vom Veranstalter RFV Schmalbroich-Kempen gewann ein Zwei-Phasen-E-Springen.

(off) Der Kirchhellener Sand für den Spring-Parcours bei den Kempener Reitertagen auf der Anlage des RFV Schmalbroich-Kempen am Schmeddersweg zahlte sich aus. Groß war die Beteiligung querbeet bei den Springen zum Auftakt der Freiluftsaison im Pferdesportverband Kreis Viersen. Etliche Springen wurden aufgrund des großen Andrangs mehrmals in Abteilungen ausgeritten.