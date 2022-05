Jugend-Handball : Oliver Wysk übernimmt die A-Juniorinnen

St. Tönis Das Handball-Team der Turnerschaft St. Tönis nimmt an der Qualifikation zur Jugend-Bundesliga teil und trifft auf den Bergischen HC, den HSV Solingen-Gräfrath und den TuS Königsdorf.

Oliver Wysk stammt aus Essen, dort hat er mit dem Handballsport bei seinem Heimatverein, der HSG am Hallo Essen, angefangen. Dort hat er auf der Rückraum Mitte gespielt. Als Trainer war er bislang für den TV Cronenberg und die HSG am Hallo Essen tätig.

„Auch wenn wir in diesem Jahr einen Umbruch in der Mannschaft haben, wollen wir uns wieder für die Jugend-Bundesliga qualifizieren“, berichtet Wysk. Am Wochenende wird die Qualifikation auf Ebene des Handballverbandes Niederrhein ausgespielt. „In Solingen treffen wir auf den Bergischen HC, den HSV Solingen-Gräfrath und den TuS Königsdorf. Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die nächste Runde“, berichtet der neue Coach der St. Töniser Mädels. „Mir macht die Arbeit mit den Mädels viel Spaß, sie sind technisch gut ausgebildet“, sagt der in Krefeld lebende Wysk, der mit einem neuformierten Kader in die Bundesliga-Qualifikation geht.