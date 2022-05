Niederlage bei Mettmann-Sport : Revanche ist Adler Königshof nicht geglückt

Adler-Trainer Marius Timofte stellt sein Team ein. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Während Adler Königshof bei Mettmann Sport verliert, feiert das Perspektivteam trotz der Spielabsage in Kaldenkirchen den Klassenerhalt. Die Turnerschaft St. Tönis kommt bei der Turnerschaft Lürrip zum 16. Saisonsieg, mit dem sie Platz drei in der Verbandsliga untermauert.

Marius Timofte und die Adler aus Königshof wollten sich in der Handball-Oberliga bei Mettmann-Sport für die knappe 26:27-Hinspielniederlage revanchieren. Doch daraus wurde nichts. Nach einer 17:15-Führung zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte Mettmann die Partie und lag in der 51. Minute mit 27:22. Zwar kamen die Adler noch einmal bis auf 28:29 heran, doch am Ende verloren sie mit 28:31. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison belegt das Timofte-Team Platz fünf in der Tabelle.

In den kommnden Tagen geht es dann Schlag auf Schlag. Der TV Oppum bestreitet am Dienstag das Nachholspiel beim TV Angermund. Ebenfalls am Dienstag ist Adler Königshof zu Gast beim TV Lobberich. Am Donnerstag empfängt der TV Oppum in der Sporthalle an der Scharfstraße en Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach.

In der Verbandsliga kam die Turnerschaft St. Tönis zu einem souveränen 30:24-Erfolg bei der Turnerschaft Lürrip. Die Turnerschaft ist damit seit acht Spielen ungeschlagen.