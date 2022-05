Viel los in Kempen vom 6. bis 8. Mai : Altstadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag

Die Geschäfte in der Kempener Altstadt sind auch am Sonntag, 8. Mai, zum Altstadtfest geöffnet. Foto (Archiv): wka Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Von Freitag bis Sonntag gibt es in Kempen ein buntes Programm mit viel Musik und Highland Games. Was in der Stadt wann wo geboten wird.

Von Eva Scheuß

Highland Games und Altstadtfest – stramme Waden und perlender Prosecco – das gehört Anfang Mai in Kempen zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Der Kempener Werbering lädt fürs Wochenende von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Mai, sowohl Kempener als auch auswärtige Besucher ein, in der Altstadt gemeinsam zu feiern und zu shoppen. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Geschäfte in der Altstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Der Altstadtmarkt in der Fußgängerzone bietet eine Mischung aus Kunsthandwerk, Mode und kulinarischen Angeboten. Dem Werbering und der Firma X-Dream-Events ist es gelungen, ähnlich viele Aussteller, Kunsthandwerker und sonstige Akteure für das Altstadtfest zu gewinnen wie beim letzten Fest vor drei Jahren. „Mit den Kempener Einzelhändlern und Gastronomen, die vor ihrem Geschäften Präsenz zeigen werden, sind es deutlich über 100 Teilnehmer“, berichtet Rainer Hamm, Geschäftsführer des Kempener Werberings.

Auch für die Kinder ist gesorgt: Am Ende der Engerstraße steht ein Kinderkarussell und auf der Peterstraße steht wieder die Hüpfburg. Dort gibt es auch Kinderschminken und Enten-Angeln. Als Walking-Act wird am Samstag und Sonntag ein Hase durch Kempen laufen und Freude verbreiten. Außerdem wird Gut Heimendahl zusammen mit dem Lokal „Maulis“ einen großen bunten Stand auf der Peterstraße organisieren. Rund um den Burgplatz ist ein Mittelaltermarkt aufgebaut.

Ein Schwerpunkt des Altstadtfestes sind die Darbietungen auf der großen Bühne am Buttermarkt. Dort erwartet die Besucher ein buntes Programm. Am Freitagabend steht ab 19 Uhr die Band hands up auf der Bühne, eine sechsköpfige Coverband aus Mönchengladbach mit einer Pop- und Rock-Show mit dem Besten der letzten 40 Jahre Musikgeschichte. Die Gruppe rockte bereits beim Altstadtfest 2017 den Buttermarkt.

Wer am Samstag früh aufsteht, sollte einen Gänsehautmoment nicht verpassen: Um 9.45 Uhr marschieren die White Hakle Pipes & Drums aus Viersen und die Royals Scottish Legion Isle of Cumbrae Pipe & Drums aus Schottland gemeinsam vom Kuhtor bis zum Buttermarkt, wo die feierliche Eröffnung der 18. Kempener Highland Games zelebriert wird. Die beiden Dudelsackgruppen sind am Samstag und Sonntag noch jeweils um 14.30 Uhr mit ihren markanten Klängen auf der Bühne präsent.

Die Kempener Band Good Times um Jürgen Hermanns swingt ab 16 Uhr mit Hits der 50er und 60er Jahre. Am Samstagabend um 19 Uhr rockt Stamp Heat die große Bühne mit Titeln von En Vogue, Destiny‘s Child, Beyoncé, Christina Aguilera, Alicia Keys oder den Spice Girls.

Am Sonntag beginnt das Bühnenprogramm um 14.30 Uhr. Verschiedene Tanzgruppen wie die City Dance School Krefeld, die Black Pearls Cheerleader, der TSK Tönisvorst und der Kempener Tanztreff präsentieren ihr Können. Um 18 Uhr ist abschließend Siegerehrung der Highland Games Kempen.