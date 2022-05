2:2 zwischen Schiefbahn und Grefrath : Felix Schade erleidet Riss der Patellasehne

Krefeld Beim 2:2 zwischen dem SC Schiefbahn und SSV Grefrath erleidet Felix Schade einen Riss der Patellasehne. Das Derby hat einen äußerst prominenten Zuschauer. Warum Nationalspieler Jonas Hofmann die Begegnung besuchte.

In Sachen Verletzungen hat es das Schicksal mit Felix Schade vom SSV Grefrath in der Vergangenheit nicht gerade gut gemeint. Zahlreiche Blessuren, leichterer oder schwererer Art, pflastern seinen Weg. Aber immer wieder hat sich der 29-Jährige zurückgekämpft. Freitagabend erwischte es den Abwehrspieler in der Partie der Fußball-Bezirksliga in Schiefbahn, die 2:2 (1:0) endete, erneut. Nach einer Stunde riss, ohne gegnerisches Einwirken, seine Patellasehne im linken Knie. Augenzeuge seines Abtransports ins Neuwerker Krankenhaus war auch der an der Mittellinie am Stankett stehende und das Spiel verfolgende Borussen-Nationalspieler Jonas Hofmann. Er ist ein guter Bekannter von SC-Kapitän Christian Cichon, der wieder eine ordentliche Partie ablieferte. Trotz eines Chancenplus von 10:2 oder mehr langte es für die Gäste nach Treffern von Christofer Feyen (39.) und Michael Funken (83.) nur zu einem 2:0-Vorsprung. Den egalisierten die Hausherren dann aber noch mit der zweiten Luft durch Furkan Yalcin (85.) und Christoph Lankes (87.). Hüben wie drüben fehlten zahlreiche wichtige Stammkräfte.