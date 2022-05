Viel los in Kempen : Großer Andrang beim Feierabendmarkt

Viel los in Kempen

Nach 17 Uhr füllte sich am Mittwoch der Buttermarkt beim ersten Feierabendmarkt seit 2019 sehr schnell. Foto: Schoofs

Kempen Zahlreiche Besucher kamen am Mittwochabend zum ersten Feierabendmarkt seit 2019 auf den Kempener Buttermarkt. Der Markt findet jeweils am ersten Mittwoch im Monat ab 17 Uhr statt.

Der Andrang beim ersten Feierabendmarkt seit 2019 war am Mittwoch bei sonnigem Frühlingswetter groß. Fast ausschließlich Bürgerinnen und Bürger der Thomasstadt, darunter auch Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos), genossen die Zeit ohne Mund- und Nasenschutz. „Es ist schön, dass man sich hier nach zwei Jahren wieder mit Freunden treffen und klönen kann. Die Atmosphäre ist einmalig“, sagte Besucher Dirk Kentjens. Neben regionalen Produkten, wie frischer Spargel oder frische Erdbeeren vom Feld direkt vom Erzeuger, wurde auf dem Buttermarkt Leckeres zum Probieren und Verzehren angeboten. Ob Fisch oder Antipasti, ob Deftiges oder Süßes, von allem war etwas dabei.

Besonders die Getränkestände waren eng umlagert. Die Bierzeltgarnituren waren schnell besetzt. Im Hintergrund sorgte musikalische Untermalung für eine angenehme Stimmung an diesem lauschigen Abend. Musikalisch geht es weiter: Bereits am Freitag startet um 19 Uhr auf dem Buttermarkt das Altstadtfest mit dem Auftritt der Coverband hands up aus Mönchengladbach.