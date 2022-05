Beim 4:1 gegen Heimfeld : CHTC-Torhüterin Sonja Thüner verletzt

CHTC-Torhüterin Sonja Thner musste das Feld erletzt verlassen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach drei Spielen ohne Erfolg holten die Damen des Crefelder HTC beim 4:1 (1:1) gegen die TG Heimfeld ihren ersten Dreier in der Rückrunde der 2. Feldhockeybundesliga, konnten beim zähen 0:0 gegen Braunschweig aber nur bedingt an die gute Leistung anknüpfen.

Die Damen des CHTC starteten die Partie gegen Heimfeld vor gut gefüllten Zuschauerrängen denkbar unglücklich. Ein langer Schlenzball der Hamburgerinnen führte zu einer Strafecke gegen den CHTC, die Torfrau Sonja Thüner reaktionsschnell mit dem Schläger parierte. In der darauffolgenden Strafecke fand der Ball den Weg über die Linie und die routinierten Torhüterin verletzte sich zudem bei einer Drehung. So musste sie bereits nach einer Minute mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden, so dass ihre fast 30 Jahre jüngere Mitspielerin Jana Gillessen zum Einsatz kam. Die 23-jährige hatte bereits in Bremen eine ordentliche Leistung gezeigt und steigerte sich diesmal deutlich.

Auch ihr Team ließ sich von dem Kaltstart nicht schocken, sondern steigerte sich mit jeder Aktion. Jule Hufer belohnte den großen Einsatzwillen ihres Teams mit dem Ausgleichstreffer (14.), ehe Lynn Krings mit ihrem zweiten Saisontreffer das Spiel zugunsten des Heimteams drehte (21.). Noch vor der Pause verwandelte Jule Hufer eine Strafecke zu 3:1 und durfte somit bereits zum siebten Mal in dieser Spielzeit über einen Treffer jubeln. Für die erst 16-jährige Leni Hamacher, die in dieser Saison zum Damenkader gestoßen ist, stellte die Freude über ihren Treffer zum 4:1 (45.) eine Premiere da. Im letzten Viertel konnten die Krefelderinnen ihr hohes Niveau nicht ganz halten, dafür parierte Jana Gillessen einen Siebenmeter in sicherte somit den ebenso klaren wie verdienten Heimsieg.

„Wir haben heute spielerisch an unsere guten Ansätze gegen Bremen angeknüpft und über weite Strecken eine hervorragende Leistung gezeigt. Der Start war denkbar unglücklich, doch das junge Team hat super zusammengehalten. Wir haben uns in einem intensiven Spiel stabilisiert und auch die jungen Spielerinnen fügen sich toll ein. Wir hoffen natürlich, dass sich Sonja nicht schwerer verletzt hat. Jana Gillessen hat in beiden Spielen eine gute Leistung gezeigt“, lobt André Schiefer seine Torfrau.

Gegen Eintracht Braunschweig, die im Abstiegskampf alles reinwerfen, entwickelte sich von Beginn an eine an spielerischen Höhepunkten ärmere Partie. Den Krefelder Damen war die intensive Partie vom Vortag anzumerken, dennoch erarbeiteten sich beide Teams zahlreiche Chancen. Doch weder aus dem Spiel noch nach Standardsituationen konnten die Krefelderinnen ihre Angriffe sauber und erfolgreich zu Ende führen. „Es war eher ein 2:2 Spiel, als ein klassisches 0:0 mit vielen Chancen aber einer schwächeren Verwertung. Mit dem Punkt können wir durchaus leben, es war ein Spiel, bei dem wenig rund lief und viel Aufwand betrieben werden musste.