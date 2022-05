Aufstieg in die Handball-Oberliga : Beim SSV Gartenstadt kullerten ein paar Tränen

Krefeld Die Handballerinnen des SSV Gartenstadt steigen in die Oberliga auf. Für Trainer Karsten Schmitz ist es der kröönende Abschluss. Warum er die Mannschaft nach sechs Jahren jetzt verlässt.

Die Frauen des SSV Gartenstadt sind zum ersten Mal in die Handball-Oberliga aufgestiegen. Nachdem der VfB Homberg die Partie am Sonntag kampflos abgesagt hatte, stand der große Erfolg von Trainer Karsten Schmitz und seiner Mannschaft nach dem 26:21 (11:9)-Erfolg über den TV Lobberich II endgültig fest. Mit 44:4 Punkten und 22 Siegen in Folge haben sich die Krefelderinnen diesen Aufstieg redlich verdient. Aber auch die letzten beiden Saisonspiele sollen noch erfolgreich bestritten werden.

Die eine oder andere Träne, gestand Trainer Karsten Schmitz, sei nicht nur bei den Spielerinnen, sondern auch bei dem scheidenden Coach gerollt: „Das ist für den Verein, für die Mädels und natürlich für mich ein großer Erfolg. Die Mannschaft ist mir in den letzten sechs Jahren natürlich ans Herz gewachsen. Mir fällt der Abschied im Moment sehr schwer.“ Schmitz hatte frühzeitig kommuniziert, dass er in der neuen Saison eine Pause einlegen wollte, um sich voll und ganz auf den eigenen Nachwuchs im Hause Schmitz konzentrieren zu können.

„Das Spiel heute war in Halbzeit eins von unserer Nervosität geprägt. Aber die Mädels haben sich in Halbzeit zwei gesteigert und den Sieg souverän eingefahren“, sagte Schmitz. „Nach dem Spiel gab es nur eine kleine Feier, die natürlich dem Umstand des Spiels unter der Woche geschuldet war. Am Samstag veranstalten wir in Krefeld einen Teamabend und werden den Erfolg gebührend feiern.“