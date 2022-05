Handball : St. Tönis nimmt erste Hürde Richtung Jugend-Bundesliga

St. Tönis Das erste Etappenziel hat die Turnerschaft St. Tönis auf dem Weg in die Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) erreicht. In Solingen setzte man sich auf Ebene der Handballverbände Niederrhein und Mittelrhein durch.

Die Turnschaft St. Tönis hat bei der Qualifikation als Zweiter souverän für die nächste Runde, in der es gegen die Teams aus Westfalen um die Qualifikation für die JBLH geht.

Die weibliche A-Jugend musste aus familiären Gründen am Wochenende auf ihren neuen Coach Oliver Wysk verzichten. Dafür sass David von Essen , der die Mannschaft zuletzt zweimal in die JBLH geführt hat, auf der Bank.

Im ersten Spiel kam der Nachwuchs der Turnerschaft zu einem klaren 27:18-Erfolg gegen den HSV Solingen-Gräfrath. In Spiel zwei trennte man sich 28:28-Unentschieden gegen den TuS Königsdorf. In Spiel drei gewann man in der Solinger Klingenhalle gegen den Bergischen HC mit 27:20.