3:0 beim SC Velbert : Teutonia bekommt entscheidende Impulse von der Bank

Velbert Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis fährt wichtigen 3:0-Sieg beim SC Velbert ein. Die Einwechslungen von Brian Dollen und Brain Drubel zahlen sich in der Schlussphase aus. Der Klassenerhalt rückt näher.

Im Kampf um den Klassenerhalt feiert Teutonia St. Tönis einen wichtigen Sieg und beendet damit die Durststrecke der letzten drei Wochen. Die Mannschaft von Justin Müller setzte sich beim Tabellenvorletzten SC Velbert verdient mit 3:0 (1:0) durch und verschaffte sich ein Fünf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz, den der SC Düsseldorf-West nach seiner 1:4-Niederlage in Cronenberg belegt. Zu den Landeshauptstädtern müssen die Teutonen am nächsten Sonntag und haben dort die große Chance einen weiteren riesigen Schritt in Richtung Ligaverbleib zu tun.