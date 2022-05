Wasserball Pokal Final Four : 52 Sekunden vor Schluss fällt die Entscheidung

Krefeld Die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 verlieren das Pokal-Endspiel gegen die Wasserfreunde Spandau 04 mit 9:10. Die Uerdinger Männer zahlen beim Pokal-Fial Four gehörig Lehrgeld.

(ths) Es war so kann, wie es knapper kaum hätte sein können. Die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 verloren das Endspiel beim Pokal-Final Four in Duisburg gegan Spandau 04 mit 9:10 (2:4, 3:2, 3:2, 1:2). Die Entscheidung fiel beim Stand von 9:9 erst 52 Sekunden vor dem Ende, als Berlins erfolgreichste Werferin, Kapitänin Belén Vosseberg, zum dritten Mal traf. Damit sicherten sich die Frauen von der Spree den dritten Pokalsieg in Folge. Entsprechend waren die Uerdingerinnen im ersten Moment enttäuscht.