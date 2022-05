Basketball, 2. Liga : Giants verpassen Erfolg zum Auftakt knapp

Leverkusen Die Leverkusener ProA-Basketballer verlieren das erste Spiel im Play-off-Halbfinale bei den Tigers Tübingen 83:85. Bereits am Samstag geht es in Baden-Württemberg mit Partie zwei der Serie weiter.

Bei etwas mehr als einer Sekunde auf der Uhr haben die Giants die Chance, das erste ProA-Halbfinale auf den Kopf zu stellen. In Tübingen liegen die Leverkusener die ganze Zeit zurück, beim Stand von 83:85 können sie nun aber doch noch ausgleichen und die Verlängerung erzwingen – oder gar zum Sieg treffen. Der finale Einwurf geht zu Dennis Heinzmann. Der Kapitän hat die große Möglichkeit, zum Remis zu dunken. Doch ihm verrutscht die Kugel, und die Tigers Tübringen fallen sich erleichtert in die Arme. Sie führen die „Best-of-Five“-Serie nun 1:0 an und empfangen die Giants an diesem Samstag (19.30 Uhr) bereits zu Spiel zwei.