Auswärts in Hoffenheim : Bayer fehlt noch ein Sieg für die Champions League

Trainer Gerardo Seoane will mit Bayer Leverkusen in Hoffenheim den letzten Schritt Richtung Champions League gehen. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Das Ziel ist zum Greifen nah. Gewinnt Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hoffenheim, zieht die Werkself nach zwei Saisons Abstinenz sicher in die Champions League ein.

Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane hat es im Kraichgau selbst in der Hand, ob sie sich ein womöglich nervenaufreibendes Endspiel am letzten Spieltag gegen Freiburg erspart. Der rote Teppich ist ausgerollt. Es fehlt nur der letzte Schritt.

„Die Mannschaft war die ganze Woche sehr fokussiert. Allen ist klar, wie die Ausgangslage ist“, sagt Seoane. Der Einzug in die Königsklasse wäre nach dem frühen Aus in Pokal und Europa League ein wichtiger Erfolg für den Werksklub – und den Coach. Er kam im Sommer als dreifacher Meistertrainer von den Young Boys Bern aus der Schweiz ins Rheinland. Auch wenn es für ein Resümee freilich noch einen Tick zu früh ist, zeigt sich der 43-Jährige zufrieden mit der Entwicklung der Werkself. Das Team sei auch an Widerständen wie Verletzungspech, Auswirkungen der Pandemie und dem engen Spielplan gewachsen und hinterlasse einen gefestigten Eindruck. Zudem leiste jeder im Klub und im Umfeld der Mannschaft seinen Beitrag, um zum Gelingen der Saison beizutragen: „Dafür verspüre ich jetzt schon große Dankbarkeit, auch den Fans gegenüber.“