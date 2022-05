Hockey : Gleich vier Zweitligaspiele an der Hüttenallee

CHTC-Torhüterin Sonja Thüner kehrt zwischen die Pfosten zurück. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Damen und Herren des CHTC tragen am Samstag und Sonntag jeweils ein Heimspiel auf der Anlage an der Hüttenallee aus: die Damen gegen Heimfeld und Braunschweig, die Herren gegen Rissen und Hamburg.

Für die Damen des Crefelder HTC bietet sich in gleich zwei Heimspielen die Chance auf den ersten Rückrundensieg in der Zweiten Hockey-Bundesliga: Am Samstag (17 Uhr) ist die TG Heimfeld zu Gast, ehe am Sonntag das Duell gegen Eintracht Braunschweig (14 Uhr) folgt. Während die Krefelderinnen trotz schwachen Starts weiterhin Rang drei belegen, finden sich die Gegnerinnen mit Rang acht und neun eher in unteren Tabellenregionen wieder. Nach zwei Remis gegen Klipper und Blau-Weiß Köln und einer deutlichen Niederlage gegen Topfavorit Bremen wartet die Mannschaft von Trainer André Schiefer seit dem Spiel gegen DSD Düsseldorf Mitte Oktober auf einen Sieg. In Jule Hufer (CHTC) und Pippa Bahr (TGH), die beide beim 1:1 im Hinspiel trafen, und Emely Vysoudi (Braunschweig) haben die erfolgreichsten Spielerinnen der drei Teams vom Wochenende je fünf Saisontore erzielt.

„Wir haben das Spiel gegen Bremen per Video analysiert und geschaut was wir noch besser machen können“, sagt André Schiefer. „Wir werden ein wenig rotieren und wollen uns jetzt für die spielerisch guten Leistungen belohnen. Gegen Köln hätten wir einen Sieg verdient gehabt.“ In der Defensive kehrt die erfahrene Torhüterin Sonja Thüner, die zuletzt pausiert hatte, zwischen die Pfosten zurück und auch die wiedergenesene Anna Causin rückt wieder ins Team. Ob Mittelfeldspielerin Alina Pasthy wieder einsatzbereit ist, wird sich kurzfristig entscheiden.

Für die Krefelder Hockeyherren stehen ebenfalls zwei Heimspiele auf dem Programm. Gegen Abstiegskandidat THK Rissen wollen sie am Samstag (15 Uhr) den zehnten Sieg in Folge feiern und natürlich auch gegen Klipper THC Hamburg am Sonntag (12 Uhr) gewinnen.

Eckenspezialist Timo Kossol klettert mit neun Treffern auf Rang zwei der Torjägerliste, nur Gladbachs Dayaan Cassiem (18) ist noch gefährlicher. Neben Kossol sind seine Defensivkollegen Lucas Bachmann (7) und Phillip Jansen (6) in starker Form. In den Hinspielen zeigten sich die Krefelder vorne treffsicher und behielten beim 6:0 in Rissen und 2:0 in Hamburg eine weiße Weste.

„Wir spielen gegen zwei ungemütliche Gegner, die beide Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigen“, sagt CHTC-Trainer Ronan Gormley. „Wir wollen im Gegensatz zum letzten Wochenende unser Spiel mit dem Ball deutlich verbessern und mit mehr Dynamik und Durchsetzungsfähigkeit die Gegner unter Druck setzen.“