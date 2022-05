Leichtathletik : Hannah Odendahl bringt sich für die EM in Form

Oedt Beim Bahnmeeting in Oedt gewann sie über 400-Meter. Mit Thorsten Poschwatta war sogar ein waschechter Weltrekordler war unter den Startern. Kai Muty gewann überlegen die 1500-Meter.

Sogar ein waschechter Weltrekordler war unter den Startern. Thorsten Poschwatta (seit Dezember 21 Kommandeur des Zentrum Luftoperationen in Kalkar) ist nicht nur Rekordinhaber in der 4-400m-Staffel (Halle), sondern auch die Nummer 1 der Deutschen Bestenliste 2021 in seiner Altersklasse über die 100- und 400-m-Distanz. Mit seinen Siegen über diese beiden Strecken führt der für den VfV Spandau startende Athlet nun auch die Jahresbestenlisten 2022 an.

Hannah Odendahl (Bayer Uerdingen) hat in diesem Sommer großes vor. In Jerusalem möchte sie über 800-Meter bei der Europameisterschaft der U18 starten. Bei der langen Laufnacht in Karlsruhe soll am 21. Mai die Qualinorm erfolgreich gelaufen werden. Auf ihrem Weg dahin überzeugte sie mit einer Zeit von 58,02 sec über die 400m Distanz.