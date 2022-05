Fußball-Bezirksliga : Torwart Felix Gerdts sorgt für Schiefbahner Aufschwung

Krefeld Am Freitag erwartet sein Team den SSV Grefrath, der unter personelle Probleme leidet. Der VfL Willich ist in Waldniel zu Gast, der seit dem Trainerwechsel von Erfolg zu Erfolg eilt.

(WeFu) Eng verbunden mit dem eher beängstigenden Aufwärtstrend des Fußball-Bezirksligisten SC Schiefbahn ist zweifelsohne die gute Form von Keeper Felix Gerdts. Der 23-Jährige kam im vergangenen Sommer vom noch klassenhöheren VfL Tönisberg, wo er an Nick Esser schwer vorbeikam. Aber an der Siedlerallee blüht er aufgrund des uneingeschränkten Vertrauens von Spielertrainer Daniel Klinger auf. Gerdts spielte in frühster Jugend beim TuS Bösinghoven (heute TSV Meerbusch) und später in der B- und A-Jugend des VfR Fischeln. Hier stand er im Seniorenbereich auch in der Landesliga im Tor. Sein Bruder Simon, sechs Jahre älter, hat sich aus beruflichen und privaten Gründen in die Dritte des VfR Fischeln zurückgezogen. Er spielte u.a. für Union Nettetal und Fischeln in der Oberliga.