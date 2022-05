Rudern : Matthias Parlow winkt ein Platz im Nationalteam

Krefeld Der Ruderer des Crefelder RC überzeugte im Rahmen der Deutschen Kleinbootmeisterschaft auf dem Elfrather See bei der Leistungsprüfung für die deutschen U19-Junioren mit Platz acht.

(lus) Parallel zu den Deutschen Kleinboot-Meisterschaften fand auf dem Elfrather See die Leistungsüberprüfung der Juniorinnen und Junioren statt. Knapp 250 Sportlerinnen und Sportler gingen an den Start. In Krefeld trafen erstmals alle Bereiche aufeinander. Insbesondere im Riemenbereich war es der erste gemeinsame Vergleich aller Regionalgruppen. Für den U19-Bereich geht es jetzt noch nicht um die die Plätze für die Nationalmannschaft, aber es ist der erste von mehreren Schritten.

Ein gelungener Start in die neue Saison zeichnete sich im Vorlauf für Matthias Parlow vom Crefelder-Ruder-Club ab. In souveräner Manier qualifizierte er sich für die Gruppe der ersten 18 und hat damit alle Chancen, Berücksichtigung in der Nationalmannschaft zu finden. Das B-Finale mit Platz zwei bedeutet in der Endabrechnung Rang acht unter den U19-Sportlern in Deutschland. „Ich bin absolut happy, dass es so gut gelaufen ist. Ich habe meinen Heimvorteil voll ausgenutzt und weiß jetzt, dass ich in der Liga mitspielen kann.“ so Parlow.