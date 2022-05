Amateur-Fußball : Müller hofft auf ein Erfolgserlebnis

Krefeld Teutonia St. Tönis ist beim Vorletzten SC Velbert zu Gast. Die Abstiegsrunde dürfte eine Zitterpartie zu werden, wenn kein Sieg heraus springt. VfL Tönisberg steht als Absteiger fest. Der VfR Fischeln will weiter gut abschneiden.

In der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga reist Teutonia St. Tönis am Sonntag zum SC Velbert. Die Partie beim Tabellenvorletzten ist der Auftakt von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen. Nicht die beste Voraussetzung, um nicht bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen. Um so wichtiger wäre daher ein Sieg. Trainer Justin Müller zeigt sich optimistisch, warnt aber zugleich vor dem Gegner: „Velbert hat nichts mehr zu verlieren. Aber wenn wir die Leistung vom letzten Samstag abrufen können, werden wir das Spiel auch gewinnen.“ In der Tat stimmte der letzte Auftritt in vielerlei Hinsicht, inklusive der von Müller gewählten Taktik, mit einer Fünferkette die Defensive zu stärken. Dazu stimmte die Einstellung und die Teutonen präsentierten sich als Einheit. Tugenden, die am Ende auch über Erfolg und Misserfolg entscheiden werden. Das 2:2 gegen Sterkrade-Nord legte aber auch schonungslos offen, dass die Teutonen nach wie vor Probleme beim Abschluss haben und wackeln, wenn ein Gegentor fällt. Auch aus diesen Gründen wäre für Müller ein Sieg extrem wichtig: „Selbstbewusstsein kommt mit dem Erfolgserlebnis. Das gilt für vorne und hinten.. Was die Startelf betrifft, spricht viel dafür, dass sich nicht viel ändert. Weil Philipp Baum aus privaten Gründen fehlt, muss Müller zumindest auf der linken Abwehrseite reagieren. Mit Ioannis Alexiou, Brian Dollen und Brian Drubel stehen drei Akteure wieder zur Verfügung, die gegen Sterkrade passen mussten. Wobei Drubel nach seiner Corona-Zwangspause noch Defizite haben dürfte. Arton Tolaj, der zuletzt angeschlagen mitwirkte, soll seine Verletzung auskurieren. Samed Yesil fällt ebenfalls verletzungsbedingt noch aus. Einen Versuch, den Sprung in die Regionalliga zu schaffen, unternahm Leonard Bajraktari. Der 20-Jährige weilte zu Wochenbeginn zum Probetraining beim TuS RW Koblenz.