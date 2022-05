50-jähriges Bestehen : Blaue Husaren freuen sich auf Jubiläumsschützenfest

Kempen Die Blauen Husaren aus Kempen laden zum Jubiläumsschützenfest ein. Gefeiert wird das 50-jährige Bestehen. Derzeit gehören den Blauen Husaren 16 aktive Mitglieder an.

Die Blauen Husaren bereiten sich auf das Jubiläumsschützenfest vor, das zum 50-jährigen Bestehen der Kempener Bruderschaft am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, in der Stadt gefeiert wird. Die Blauen Husaren sind mittlerweile die einzige verbliebene Bruderschaft in der Kempener Innenstadt. Gegründet wurden die Blauen Husaren 1972 zum damaligen Schützenfest der Kempener St.-Marien-Michaelis-Bruderschaft. Derzeit gehören den Blauen Husaren 16 aktive und 113 passive Mitglieder an – aktiv seit der Gründung dabei sind Günther Voss und Heinz-Gerd Plenker, wobei Plenker seit Beginn auch Brudermeister der Blauen Husaren ist.

Für die beiden Tage des Jubiläumsschützenfestes haben die Schützen ein attraktives Programm auf die Beine gestellt. Los geht es am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Kempener Burg, wo beim Schießen auf den Königsvogel der Jubiläumskönig ermittelt werden soll. Am Abend wird dann gefeiert: Um 19.30 Uhr beginnt der Krönungsball im Kolpinghaus. Der Eintritt kostet sieben Euro, es spielt die Band Nightbirds. Am Sonntag, 14. Mai, besuchen die Schützen zunächst um 9.30 Uhr die Messe in der Propsteikirche. Danach gibt es einen Umzug durch die Innenstadt, den die Blauen Husaren gemeinsam mit Schützen befreundeter Bruderschaften gestalten. Start ist am Buttermarkt. Um 11 Uhr folgt ein musikalischer Frühschoppen auf dem Parkplatz an der Burg, Besucher ab acht Jahre können mit dem Lasergewehr schießen, unter den Über-18-Jährigen wird der Bierkönig oder die Bierkönigin ermittelt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.