27:21 gegen TV Lobberich : Adler Königshof gewinnt ersatzgeschwächt das Topspiel

Fina Fänger (am Ball) steuerte vier Tore zum AdlerSieg bei. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Frauen von Adler Königshof sind durch den 27:21-Erfolg gegen den TV Lobberich auf Platz zwei in der Oberliga geklettert. Bei der SG Überruhr II hat die Mannschaft von Ingo Häußler nachgelegt und ihre Position hinter Spitzenreiter Bergischer HC gefestigt.

Zum Spitzenspiel der Handball-Oberliga konnten die Frauen von Adler Königshof nicht komplett antreten. „Wir hatten leider nur sieben Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen zur Verfügung. Umso erstaunlicher ist es, dass wir das Spiel von Anfang dominieren konnten und somit einen mehr als verdienten und nie gefährdeten Sieg einfahren konnten. Ein großes Lob geht ans gesamte Team“, freute sich Ingo Häußler nach dem 27:21-Erfolg seiner Adler-Frauen gegen den TV Lobberich. Am Sonntag legte man in Essen nach und gewann mit 29:20 bei der 2. Mannschaft der SG Überruhr. Am kommenden Sonntag empfängt man zum letzten Heimspiel der Spielzeit Fortuna Düsseldorf. Das Hinspiel gewann man mit 27:26.