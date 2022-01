Kreis Viersen : Strafanzeigen nach Corona-„Spaziergängen“

Kreis Viersen Die Polizei geht von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz aus. In Brüggen, Schwalmtal, Niederkrüchten, Kempen und Willich hatte es Zusammenkünfte gegeben.

Nach mehreren nicht angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen im Kreis Viersen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und erstattete Strafanzeigen gegen Unbekannt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, beteiligten sich in Niederkrüchten-Elmpt rund 20 Menschen an einem nicht angemeldeten Corona-„Spaziergang“ ums Rathaus, in Schwalmtal-Waldniel gingen mehr als ein Dutzend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße, weitere nicht angemeldete „Spaziergänge“ gab es in Brüggen mit gut 25 Teilnehmern sowie in den Innenstädten von Willich und Kempen.