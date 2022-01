Im Kreis Viersen : Glatte Straßen sorgen für viele Unfälle

Kreis Viersen Etwa 20 Unfälle, bei denen Glatteis eine Rolle spielte, haben sich am Montag im Kreis Viersen ereignet – bei einigen wurden Menschen verletzt.

So fuhr laut Polizei gegen 5 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der L372 von Schwalmtal-Amern in Richtung Niederkrüchten. An der Mülrather Mühle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich, der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.