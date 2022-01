Inzidenz steigt weiter : 226 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Im Kreis Viersen wurden am Dienstag, 11. Januar, 226 neue Corona-Fälle bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Dienstag 226 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 1728 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon 314 in Willich, 247 in Tönisvorst, 233 in Kempen und 66 in Grefrath.

Einen neuen Fall meldete der Kreis aus der Grundschule Willicher Heide. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 379,5 auf 382,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 381,7. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit zwölf Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, eine Person wird beatmet.

Zudem kündigte der Kreis Viersen am Dienstag weitere Termine für die Erstimpfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren an. Diese finden im Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken statt am Sonntag, 16. Januar, und Sonntag, 23. Januar, zwischen 10 und 17 Uhr. Termine müssen vorab online gebucht werden über den Link https://shop.ticketpay.de/organizer/K0OQCM6D?view=list.

(biro)