Sportvereine in Grefrath : CDU fordert Aussetzung der Sportstättennutzungsgebühr

Sportvereine in Grefrath

Blick auf den Sportplatz in Grefrath. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Grefrath/Kempen Grefrather CDU fordert die unbefristete Aussetzung der Sportstättennutzungsbebühr. Den Vereinen soll wieder mehr Gestaltungsspielraum gegeben werden.

Die CDU-Fraktion im Grefrather Gemeinderat hat jetzt die Aussetzung der Sportstättennutzungsgebühr für Sporthallen und Sportplätze gefordert. Am 13. März 2017 wurde diese Nutzungsgebühr vom Rat der Gemeinde beschlossen. Damals war die Finanzlage der Gemeinde eher angespannt. Schon die Kommunalaufsicht des Kreises Viersen hatte die Grefrather darauf hingewiesen, die Möglichkeit der Nutzungsgebühr nicht nur in Betracht zu ziehen, sondern auch einzufordern.

„Zwischenzeitlich konnte die Gemeinde das Haushaltssicherungskonzept verlassen“, erklärte Christian Kappenhagen, Fraktionsvorsitzender der Grefrather CDU . Die zurück gewonnenen Gestaltungsspielräume würden genutzt, um die Zukunftsaufgaben in den investiven Bereichen anzupacken, sagte Kapenhagen weiter. Zudem sei es wichtig, gefasste Beschlüsse laufend kritisch zu prüfen. Der Grund für die Einführung der Sportstättennutzungsgebühr sei mit dem Wegfall des Haushaltssicherungskonzeptes entfallen.

Ein weiteres Argument war der CDU wichtig. Während der Corona-Pandemie hätten viele Vereine die Sportstätten nur eingeschränkt nutzen können. Der Sport ist wegen der Pandemie beinahe zum Stillstand gekommen. Dabei sei es, so Norbert Hegger, CDU-Sprecher im Sport- und Kulturausschuss, auch zu schwindenden Mitgliederzahlen gekommen. Dabei seien doch gerade die Sportvereine in der Gemeinde von zentraler Bedeutung. Vor allem Kinder und Jugendliche seien in der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt worden. Norbert Hegger: „Wir halten es für wichtig, dass den Vereinen auch finanzielle Spielräume gegeben werden, damit zum Ende der Pandemie sportliche Angebote wieder etabliert werden können.“ Die Motivation für diese Antrag macht Christian Kappenhagen deutlich: Die Vereine müssten von dieser Nutzungsgebühr entlastet werden. Das gehöre zum Fair-Play dazu.