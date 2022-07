Feuer in Brüggen : Flächenbrand in Brüggener Wald

Die Freiwillige Feuerwehr Brüggen hatte den Brand schnell unter Kontrolle (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Brüggen Die Freiwillige Feuerwehr Brüggen hat einen Flächenbrand im Wald gelöscht. Dir Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 16.30 Uhr war es am Donnerstag in einem Waldstück an der St.-Barbara-Straße zu dem Feuer gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Bei den Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte Essensreste finden“, berichtete eine Polizeisprecherin am Freitag. Nicht auszuschließen sei, dass der Brand in dem Waldstück durch offenes Feuer entstand.

Hinweise Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162 3770.

(mrö)