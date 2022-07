Rauchwolke über Düsseldorf : Feuer bei Schrotthändler in Oberbilk

Feuer bei Schrotthändler in Oberbilk

Der Brand an der Straße Im Liefeld verursachte eine dichte Rauchwolke.

Update Düsseldorf Großeinsatz für die Düsseldorfer Feuerwehr: Am frühen Mittwochabend brach im Stadtteil Oberbilk auf dem Gelände einer Schrotthandlung ein Feuer aus.

Eine dichte Rauchsäule stieg am frühen Abend über Oberbilk auf, zog langsam in Richtung Lierenfeld und Eller. Die Feuerwehr warnte über die Katastrophenwarn-App Nina und fordere die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde am Abend aufgehoben, wie die Feuerwehr mitteilte. „Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung“, hieß es weiter.