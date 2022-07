Landtagsabgeordneter aus Brüggen : Dietmar Brockes hat jetzt bei der FDP mehr zu sagen

Brüggen/Düsseldorf Der Landtagsabgeordnete Dietmar Brockes aus Brüggen bekleidet bei der FDP-Fraktion in Düsseldorf jetzt zwei Sprecherposten.

Dietmar Brockes, FDP-Landtagsabgeordneter aus Brüggen, ist von der FDP-Landtagsfraktion sowohl zu ihrem Sprecher für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie als auch zum Sprecher für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume benannt worden. „Ich werde kritisch, aber konstruktiv die politische Arbeit der neuen schwarz-grünen Landesregierung begleiten“, kündigte Brockes an. Er mahnt an, dass der Mittelstand bei der Bereitstellung von Gas zur Sicherstellung der Wärmeversorgung für private Haushalte und der Versorgung unserer Industrie nicht „hinten runter fallen“ dürfe. „Deshalb darf es auch keine Denkverbote bei der Frage geben, wie wir Erdgas bei der Stromversorgung durch andere Energieträger ersetzen.“ Die Landesregierung sei gefordert gemeinsam mit dem Bund für schnelle Lösungen zu sorgen, so Brockes.