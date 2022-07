Kreis Viersen : Feuerwehren warnen vor Waldbrandgefahr

Kreis Viersen Aus einer unbedacht ins Gras geworfenen Zigarette kann sich ein Flächenbrand entwickeln. Feuerwehren im Kreis Viersen bitten Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit. Vorsicht gilt auch beim Parken.

Die Feuerwehren im Kreis Viersen sind in Alarmbereitschaft: Seit Tagen hat es kaum geregnet – da kann schon eine aus dem Wagenfenster geworfene Zigarette zu einem Böschungsbrand führen. Während die Waldbrandgefahr in NRW aktuell als mittel eingestuft wird, steht der Graslandfeuerindex, der die Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs beschreibt, derzeit auf Stufe vier — das heißt „hohe Gefahr“. Dadurch kann aus einem kleinen Feuer – ob nun durch Unachtsamkeit entstanden oder mit Absicht gelegt – schnell ein großer Wald- oder Flächenbrand werden. Mit Blick auf die anhaltende Trockenheit und die sommerlichen Temperaturen appellieren die Feuerwehren an die Bevölkerung, aufmerksam zu sein – und bei einer Rauchentwicklung die Feuerwehr unter 112 anzurufen. „Besser, wir fahren einmal zu viel raus, als einmal zu wenig“, sagt Kempens Wehrführer Jansen. Wichtig sei, dass Spaziergänger möglichst genau beschreiben, wo sie sich befinden. Unterwegs seien die Fahrradknotenpunkte, die an vielen Masten im Kreis Viersen zu finden sind, ein guter Anhaltspunkt, ebenso Markierungen an Wanderwegen. Auch mit Hilfe des Smartphones lasse sich der Standort ermitteln. Wer wandern möchte und das Auto parkt, sollte darauf achten, auf festem Boden zu parken und nicht im trockenen Gras; das könnte sich sonst am heißen Katalysator entzünden