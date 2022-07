Einsatz in Radevormwald : Auto gerät in Wellringrade in Brand

Auto gerät in Wellringrade in Brand

Wellringrade Am Dienstagabend wurden die Einsatzkräfte in die Ortschaft gerufen – im Motorraum eines Pkw war ein Brand ausgebrochen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Ein in Brand geratenes Auto hat am Dienstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in der Ortschaft Wellringrade gesorgt. Um 21.38 Uhr war der Alarm eingegangen, an der Einsatzstelle angekommen, stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Motorraum eines Pkws in Vollbrand stand. Außerdem hatte die angrenzende Böschung mit angefangen zu brennen.